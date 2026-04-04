Tentato femminicidio a Picanello, Carrà(Lega): “Episodio agghiacciante, grazie a Carabinieri per intervento”

“Ancora una volta il lavoro prezioso dei Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania ha permesso di individuare in pochissimo tempo il presunto aggressore di una donna a Picanello. Una storia agghiacciante, se fosse confermata dalle indagini, l’ennesimo caso di tentato femminicidio che colpisce la nostra comunità. Abbiamo fiducia nella giustizia che farà il suo corso per accertare ogni responsabilità. Chi ha commesso un orrore simile, deve pagare”.Così il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà, componente delle commissioni Difesa e Antimafia.