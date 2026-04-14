Condannato per traffico di migranti si sposa con l’ex presidente della ong Mediterranea

Da dieci anni Alaa Faraj, libico di 31enne, è in carcere all’Ucciardone a Palermo per omicidio plurimo colposo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina perché ritenuto uno degli scafisti del naufragio che ad agosto del 2015 provocò 49 morti. A dicembre dell’anno scorso il Capo dello Stato Sergio Mattarella gli ha concesso la grazia parziale con uno sconto di pena di 11 anni e 4 mesi, per cui dovrebbe rimanere rimanere in galera ancora nove anni ma la detenzione potrebbe concludersi prima per sconti di pena. Faraj, che si è sempre professato innocente, a giugno sposerà Alessandra Sciurba, la docente per i diritti umani e attivista, ex presidente di Mediterranea saving humans, conosciuta in carcere durante un laboratorio e diventata la voce della sua battaglia per la verità. Secondo indiscrezioni a celebrare le nozze, nella chiesa San Gaetano a Brancaccio, quella di don Pino Puglisi, saranno l’Imam e l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Dall’incontro tra Faraj e Sciurba è nato il libro “Perché ero ragazzo” (edito da Sellerio e uscito nel settembre dello scorso anno), tratto dalle lettere che lui inviava alla docente che le ha trascritte e messe insieme per poi consegnarle all’editore palermitano. Faraj, che è anche tra i cinque finalisti della 22esima edizione del premio letterario internazionale Tiziano Terzani, aveva 20 anni e frequentava il primo anno di ingegneria quando lasciò Bengasi, la sua città di origine, e salì sul gommone per fuggire dalla guerra civile e rincorrere il sogno di fare il calciatore in Europa. (ANSA).