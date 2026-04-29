Sparatoria in periferia a Foggia, morto uno dei quattro feriti

(Adnkronos) – È morta una delle quattro persone ferite nella sparatoria avvenuta su una strada di periferia intorno a mezzogiorno, in via Cerignola a Foggia. Le condizioni degli altri feriti non sono al momento note. Sul posto sono accorse diverse ambulanze e auto della Polizia di Stato.

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