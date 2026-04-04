Sicilia. Rigenerazione urbana, finanziati otto interventi per 50 milioni di euro con fondi Fsc nelle Città Metropolitane

Ammontano complessivamente a 50 milioni di euro i fondi che la Regione Siciliana ha destinato alle città di Palermo, Messina e Catania per la realizzazione di opere strategiche per la mobilità, la sicurezza delle infrastrutture e la valorizzazione del patrimonio urbano e culturale. È stata pubblicata la graduatoria definitiva della quota “A”, di un più ampio avviso dell’assessorato regionale delle Infrastrutture a valere sulle risorse Fsc 2021-2027, destinata ai comuni capoluogo delle Città metropolitane destinato a finanziare vari interventi di rigenerazione e sviluppo dei centri urbani. A Palermo verranno finanziati la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria del ponte Corleone con 9 milioni di euro, la riqualificazione dell’area del porticciolo della borgata dell’Acquasanta con 3,2 milioni e il completamento del restauro del Teatro Massimo per 4 milioni di euro.A Messina vengono assegnati due finanziamenti per un totale complessivo di 16,6 milioni equamente divisi su altrettanti interventi di rigenerazione, accessibilità e sviluppo del centro urbano: il primo riguarda le aree 1 e 2, il secondo invece la 3 e la 4. I progetti in graduatoria per Catania sono la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento degli assi stradali urbani con 3,8 milioni, l’ammodernamento dell’asse viario del waterfront compreso tra le piazze Alcalà ed Europa per 5,7 milioni e il rifacimento del manto stradale su diverse vie cittadine per 7 milioni di euro.I finanziamenti riguardano i primi progetti collocati in graduatoria rispettando la dotazione complessiva prevista e nel limite massimo del 40 per cento per ciascun Comune. L’assessorato delle Infrastrutture, intanto, continua a portare avanti le attività di verifica e valutazione delle proposte relative alle altre quote di finanziamento (B, C, D, E e F) dell’avviso, per assicurare una rapida attuazione dell’intero programma.Il decreto con la graduatoria definitiva è stato pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.