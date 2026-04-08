Sicilia. Caruso(FI): “Solidarietà a Mulè, attacchi inaccettabili e privi di fondamento”

“Ancora una volta, come già pochi giorni fa dalle colonne dello stesso giornale, assistiamo ad un volgare accostamento fra il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè e un personaggio attualmente sotto indagine. Ancora una volta, senza che vi sia alcunché di addebitabile né, tanto meno, alcuna inchiesta che lo veda coinvolto, Giorgio Mulè viene esposto ad un atto di vero e proprio sciacallaggio mediatico.E’ ormai chiaro che siamo di fronte ad una vergognosa campagna contro un prestigioso esponente di Forza Italia.Nel ribadire a titolo personale e a nome di tutta Forza Italia siciliana la nostra personale amichevole solidarietà e vicinanza al vice Presidente della Camera, non possiamo che condannare un comportamento ed un modo di fare “informazione” che ha ormai travalicato le più basilari regole deontologiche e del rispetto per le persone.Saremo sempre al fianco di Giorgio Mulè nel suo lavoro per affermare i valori del garantismo e della Giustizia giusta che sono parte dell’identità, della storia e dell’impegno di Forza Italia.”Lo dichiara Marcello Caruso, segretario regionale di Forza Italia in Sicilia