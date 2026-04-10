Sequestrati dal Nas di Palermo 4,5 quintali di prodotti ittici avariati

Carabinieri del Nas Palermo hanno sequestrato 4,5 quintali di prodotti ittici immediatamente avviati alla distruzione poiché giudicati potenzialmente nocivi per la salute pubblica. Militari dell’Arma hanno anche comminato sanzioni per complessivi 11.000 euro. Durante le ispezioni, i carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità, che spaziano dalla mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp all’assenza di tracciabilità del pescato, fino al grave degrado strutturale dei locali adibiti alla vendita e alla conservazione. Sono stati campionati i prodotti con l’Asp per escludere la presenza di virus e agenti patogeni pericolosi, con un focus particolare sulla ricerca del virus dell’epatite A. (ANSA).