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Scintille da fuochi d’artificio, 6 feriti lievi nei riti pasquali a Ischia

Redazione

Scintille da fuochi d’artificio, 6 feriti lievi nei riti pasquali a Ischia

Dom, 05/04/2026 - 20:17

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Sei persone sono rimaste lievemente ferite questa mattina durante una manifestazione religiosa nel centro di Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia, mentre era in corso la Corsa dell’Angelo, evento tradizionale delle celebrazioni pasquali.

L’incidente si è verificato tra piazza Santa Restituta e corso Angelo Rizzoli, dove alcuni fuochi d’artificio previsti nel programma hanno sprigionato scintille verso il pubblico. Le persone coinvolte hanno riportato escoriazioni e leggere ustioni in diverse parti del corpo. Tutti i feriti sono stati medicati all’ospedale Rizzoli e dimessi dopo gli accertamenti.

L’episodio è avvenuto in uno dei momenti centrali della rappresentazione della resurrezione di Cristo, seguita da numerosi residenti e turisti. Sul posto anche carabinieri e personale incaricato dei controlli di sicurezza. Sono state avviate verifiche per chiarire l’origine dell’anomalia, in particolare sul posizionamento dei dispositivi scenici utilizzati lungo il percorso. 

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