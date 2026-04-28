Inail Sicilia, ‘su 700 ispezioni scoperti 1.800 lavoratori irregolari’

“Il fenomeno del lavoro in nero oggi continua a destare molta preoccupazione. Basti pensare che, nel corso del 2025, in Sicilia, su oltre 700 aziende da noi ispezionate, abbiamo registrato circa 1.800 lavoratori irregolari”.

Lo ha detto Giorgio Soluri, direttore regionale dell’Inail in Sicilia, parlando a margine di un incontro organizzato dall’istituto a Palermo. “L’Inail – ha proseguito Soluri – svolge continue attività di vigilanza specialistica attraverso delle ispezioni presso le aziende, per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale. Queste sono precedute da un’attività di business intelligence, ossia da un incrocio di dati, sia a nostra disposizione che provenienti da altri enti, per focalizzarci su quei settori e quelle imprese che destano sospetto”.