Elezioni amministrative: Corecom e OdG Sicilia aggiornano le linee guida per i giornalisti

Il Corecom Sicilia, insieme all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, ha rimodulato la lista delle 15 FAQ (domande frequenti) relative alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio che coinvolgeranno 71 Comuni siciliani, tra i quali una Città Metropolitana (Messina) e due capoluoghi di provincia (Enna ed Agrigento).

Le FAQ offrono indicazioni chiare e univoche sul ruolo e sull’attività dei giornalisti durante la campagna elettorale.

L’iniziativa nasce dal confronto tra Ordine e Corecom Sicilia, organo territoriale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), competente per la tutela del pluralismo e il rispetto della par condicio.

Nelle FAQ sono inoltre indicate le procedure per segnalare eventuali irregolarità: al Corecom Sicilia per presunte violazioni della par condicio e al Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia per comportamenti che possano configurare infrazioni deontologiche.

La lista delle FAQ è consultabile sui siti ufficiali del Corecom Sicilia nella sezione Par Condicio https://www.corecomsicilia.it/par-condicio-2-2/ e dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia https://www.odgsicilia.it/giornalisti-e-par-condicio-le-regole-in-campagna-elettorale-n-526.html)

Sul sito istituzionale del Corecom Sicilia sono state pubblicate inoltre tutte le date e le scadenze utili relative alla consultazione elettorale del 24 e 25 maggio 2026 https://www.corecomsicilia.it/pdf/avvisi%20e%20scadenze%20Amministrative%2024%20e%2025%20maggio%202026.pdf