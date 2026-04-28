Riesi. Protezione civile: Menzione speciale “Resilienza” alla Maratona dei Sindaci dei Comuni Virtuosi

RIESI. Il Comune di Riesi è stato insignito della Menzione Speciale “Resilienza” in occasione della terza edizione della Maratona dei Sindaci dei Comuni Virtuosi, promossa dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile e ospitata presso il Salone Green EcoMed al centro fieristico Sicilia Fiera. A rappresentare l’ente, lo scorso venerdì 24 aprile, è stato l’assessore con delega alla Protezione Civile Giuseppe Ievolella.

L’iniziativa, promossa dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ing. Salvo Cocina, ha rappresentato un significativo momento di confronto istituzionale e ha messo in evidenza un nuovo approccio regionale alla gestione del rischio e alla diffusione della cultura della prevenzione, valorizzando i Comuni maggiormente impegnati nella pianificazione e nelle attività di protezione civile.

Il riconoscimento ottenuto dal Comune di Riesi è il risultato di un percorso costruito negli anni attraverso una costante attenzione al potenziamento del sistema locale di protezione civile. Tra gli interventi più rilevanti figurano l’acquisto di un’autobotte da 15.000 litri, per fronteggiare le emergenze idriche, il rafforzamento del parco mezzi con un pick-up destinato agli interventi per allagamenti e incendi, l’aggiornamento del Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze e l’incremento delle iscrizioni al gruppo comunale dei volontari.

Il riconoscimento ottenuto nasce dall’approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile, avvenuta lo scorso 11 agosto in Consiglio Comunale, frutto del lavoro condiviso dell’intera macchina amministrativa, della Giunta e del gruppo di maggioranza. Per la redazione del Piano è stato espresso da parte dell’Amministrazione un ringraziamento all’Ufficio Tecnico Comunale, ai Responsabili Geom. Calogero Lombardo e Geom. Mirella Giambarresi, al dott. Angelo La Rosa e al tecnico volontario della Protezione Civile dott. Salvatore Volpe per il prezioso supporto tecnico fornito nella redazione del piano.

Un riconoscimento particolare è stato infine rivolto ai volontari della Protezione Civile comunale e al responsabile Gianluca Calcagno, per l’impegno quotidiano, la dedizione e lo spirito di servizio dimostrati a tutela della sicurezza della comunità riesina.