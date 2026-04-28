San Cataldo. Nuova assunzione a tempo indeterminato al Comune

SAN CATALDO. Un nuovo assunto al Comune. Si tratta di Claudio Bruccoleri, assunto a tempo pieno e indeterminato come operatore tecnico/muratore. Continua l’azione dell’amministrazione tesa a rafforzare la macchina comunale attraverso nuove assunzioni.

​Il lavoratore sarà impegnato nel settore Patrimonio e Servizi Cimiteriali ed è stato assunto con il metodo dello scorrimento della graduatoria del concorso 2024. Il sindaco Comparato, commentando l’assunzione, ha sottolineato: <È un passo concreto per migliorare le manutenzioni e l’efficienza dei servizi pubblici. Investiamo in competenze per garantire risposte rapide ai cittadini>.