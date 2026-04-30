San Cataldo. L’Associazione Agricoltori Zolfatai ha conferito a padre Carmelo Carvello la nomina a socio onorario

SAN CATALDO. L’Associazione Agricoltori Zolfatai di San Cataldo ha conferito a padre Carmelo Carvello la nomina di Socio Onorario per la sua Passione, Amore e Lungimiranza nello svolgere il ruolo di guida spirituale del nostro gruppo di preghiera sul carisma di Papa Francesco.

Il presidente Luigi Nocera, nel consegnare la nomina e la targa ricordo, ha aggiunto che Padre Carvello interpreta pienamente la svolta che Papa Francesco ha impresso alla Chiesa di Gesù Cristo. Una Chiesa in uscita e non di sagrestia.