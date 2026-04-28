San Cataldo. Gran successo per la Giornata Internazionale del Libro

SAN CATALDO. In occasione della Giornata Internazionale del Libro e del Diritto d’Autore il cortile e le sale dell’Oratorio Salesiano si sono animate con il sorriso e la curiosità degli studenti degli Istituti Comprensivi Carducci e Balsamo, insieme all’entusiasmo dei ragazzi dell’Euroform e del Liceo Statale Manzoni Juvara, è stata la prova che la cultura non è un concetto astratto, ma un’esperienza viva e vibrante.

I protagonisti di questo evento sono stati gli studenti attraverso laboratori creativi. I ragazzi hanno scoperto che leggere non è solo un dovere scolastico, ma un modo per divertirsi, esplorare nuovi mondi e connettersi con gli altri. Il messaggio è passato forte e chiaro: la lettura è libertà, è gioco, è crescita.