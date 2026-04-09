Pietro Lorefice (M5S): “Voli non sicuri su rotte Sicilia; il Governo chiarisca”

“Ho presentato un’interrogazione al Ministro dei Trasporti su dei voli tra Lampedusa, Pantelleria e Palermo che sarebbero stati operati con un velivolo non aero navigabile, con manutenzioni omesse o irregolari.

Parliamo di tratte essenziali per i cittadini delle isole minori, sostenute anche con risorse pubbliche. Non si può mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri e minare la fiducia nei controlli. Chiedo verifiche immediate, piena trasparenza sugli esiti Enac e misure urgenti per rafforzare vigilanza e standard di sicurezza”.

Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.