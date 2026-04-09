Palermo, modellino di una cassa da morto nell’ufficio dell’assessore Ferrandelli: “Noi andiamo avanti”

Il modellino di una cassa da morto appoggiato sulla scrivania della segreteria degli uffici dell’assessorato comunale alle Politiche abitative di Palermo, guidato da Fabrizio Ferandelli. E’ stato trovato poco prima di Pasqua ma si è saputo solo adesso. La stanza non era chiusa a chiave e nell’ufficio non ci sono telecamere. Sono in corso indagini sulla vicenda. Pochi giorni prima sono state assegnate due case nella zona di via Perez. “Noi andiamo avanti”, spiega l’assessore Fabrizio Ferrandelli. (Adnkronos)