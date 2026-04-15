Niscemi, La Vardera: “Avevamo ragione a sollevare dubbi sulle responsabilità della politica, oggi la Procura va in quella direzione. Musumeci faccia passo indietro”

“Sono stato uno dei pochi a dire chiaramente che la frana di Niscemi, potesse avere responsabilità della politica. Ora la magistratura dovrà accertare che sia così, ma i documenti che abbiamo diffuso, il PAI primo tra tutti, è inequivocabile. Dopo che ho recuperato quel documento, la politica ha cominciato a scaricare la responsabilità a cascata e per fortuna la procura è intervenuta. Ora chi ha sbagliato, dovrà fare i conti con la giustizia. La posizione più grave a mio avviso é quella di Musumeci che oggi ricopre anche l’incarico di ministro, forse dovrebbe fare passo indietro”. Lo afferma il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera