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Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne

AdnKronos

Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne

Mar, 07/04/2026 - 08:15

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(Adnkronos) – Agguato questa mattina nella periferia est di Napoli: ucciso un 20enne. Poco dopo le 5 di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi di un bar di Ponticelli. Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace il 20enne. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania ed è lì che è morto. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire dinamica e matrice.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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