Mafia, Schifani: “Solidarietà a Mulè, vada avanti con determinazione”

“Rivolgo a Giorgio Mulè un sincero invito ad andare avanti con determinazione, certo che saprà affrontare anche questa fase con la consueta fermezza e nel rispetto delle istituzioni. Desidero esprimergli, al contempo, la mia piena solidarietà per quanto sta accadendo. Troppo spesso questi attacchi hanno come unico obiettivo quello di ‘mascariare’, alimentando processi mediatici sommari che poco hanno a che vedere con la ricerca della verità”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “So bene, anche per esperienza personale – prosegue – cosa significhi essere oggetto di articoli ‘ad orologeria’: nel corso del mio mandato da presidente del Senato mi è accaduto di dover fronteggiare ricostruzioni parziali o strumentali, poi smentite dai fatti. È una dinamica che merita attenzione e che impone una riflessione seria sulla qualità del dibattito pubblico”. (Com/Sac/Dire)