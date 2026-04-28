Lucca, bambina di 11 anni trovata morta in casa nella Piana

(Adnkronos) – Tragedia nel tardo pomeriggio nella Piana di Lucca, dove una bambina di 11 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. L’allarme è scattato alle ore 17.40, quando la madre ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con automedica e ambulanza; attivato anche l’elisoccorso, poi non utilizzato. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza riuscire a salvare la piccola. Secondo quanto si apprende, la bambina, che frequentava la prima media, sarebbe stata trovata priva di sensi nella sua cameretta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme al magistrato di turno, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna ipotesi. La Procura deciderà domani se affidare a un medico legale l’autopsia.

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