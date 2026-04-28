Frana di Niscemi: Ciciliano, la monitoriamo costantemente

“Non dimentichiamo che quella di Niscemi è la frana più grande d’Europa. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Il nostro approccio deve basarsi su un monitoraggio costante, che in questi anni non c’è stato”. Lo ha detto il capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, alla guida della struttura commissariale che si occupa di coordinare tutta la fase successiva alla frana di gennaio, a Niscemi (Caltanissetta).

“Oggi verrà pubblicata la legge di conversione del decreto per Niscemi. Io ho già provveduto a trasmettere alla Regione e al Comune di Niscemi i due piani di intervento. Uno riguarda la demolizione degli edifici non più recuperabili, con i relativi contributi per i proprietari, e l’altro gli interventi di messa in sicurezza da effettuare lungo il versante con una riprofilatura del ciglio della frana, necessaria per evitare che ciò che si è verificato a gennaio possa accadere di nuovo”, ha concluso