Italia, che tragedia: in moto col padre, muore a 8 anni

Un bambino di 8 anni e’ morto a causa di un grave incidente sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, all’altezza dell’uscita di Asti Est, in direzione Torino. Il bimbo era a bordo di una moto guidata dal padre. Secondo le prime informazioni, la moto si sarebbe scontrata con un’auto. L’uomo avrebbe perso il controllo della moto, che e’ finita contro il guardrail laterale.

Sul posto, e’ intervenuto l’elisoccorso di base ad Alessandria, ma per il bimbo non c’e’ stato nulla da fare ed e’ deceduto. Il padre e’ stato trasportato all’ospedale di Asti con ferite non gravi, ma in stato di forte choc. Sul posto e’ intervenuta anche la polizia stradale.