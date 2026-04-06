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Investe un agente per sfuggire al controllo, arrestato 21enne a Catania

Redazione 3

Investe un agente per sfuggire al controllo, arrestato 21enne a Catania

Lun, 06/04/2026 - 11:37

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La Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale, ha arrestato a Catania un 21enne che, per sottrarsi al controllo, dopo aver investito un agente, si è dato alla fuga tra le vie del centro, seminando il caos. In particolare, un agente della Polizia Locale, in servizio a Piazza Stesicoro, notando il giovane a bordo di un motoveicolo senza il casco gli ha intimato l’alt. Invece di accostare, il ragazzo ha reagito accelerando e nel tentativo di aprirsi un varco ha travolto l’operatore, colpendolo violentemente alla gamba destra. Nonostante l’impatto, l’agente è riuscito ad annotare i numeri della targa prima che il motociclista si dileguasse tra la folla. Il vigile è stato successivamente trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Grazie al numero di targa, gli uomini della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di pubblica sicurezza ‘Borgo Ognina’ hanno raggiunto l’abitazione del 21enne in brevissimo tempo. Una volta identificato, è emerso il quadro completo delle irregolarità. Il giovane, privo di patente, guidava un mezzo senza assicurazione e, come già rilevato, circolava senza casco.Per il 21enne è scattato l’arresto per l’inottemperanza all’alt con messa in pericolo dell’incolumità altrui e le lesioni a Pubblico Ufficiale Al 21enne sono state contestate anche tutte le infrazioni amministrative commesse in violazione alle norme del Codice della Strada.Di quanto accaduto è stato informato il pm di turno. Il giovane è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di comparire davanti al giudice per direttissima.

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