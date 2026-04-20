Grazie a legge M5S all’ARS, finanziato l’acquisto di parrucche oncologiche

250 mila euro di contributo regionale alle ASP siciliane per supportare l’acquisto di parrucche oncologiche per le donne affette da patologie tumorali e alopecia. Lo prevede una legge del Movimento 5 Stelle all’ARS, che vede il coordinatore regionale Nuccio Di Paola come primo firmatario e che oggi è stato finanziato con apposito decreto (D.R.S 483 del 17 aprile 2026) che impegna e liquida il contributo da 250 mila euro per le ASP siciliane e quindi per le pazienti.



“Mentre il governo Meloni taglia fondi alla sanità pubblica trasfondo giorno dopo giorno un diritto di tutti in un privilegio per pochi, – dichiara il vice presidente dell’ARS – noi del M5S Sicilia lottiamo da anni per dare diritti alle donne siciliane malate oncologiche.Una battaglia di civiltà e dignità che anche grazie a tante associazioni nel 2022 si è concretizzata nella legge che riconosce alle donne siciliane affette da patologie oncologiche o colpite da alopecia un contributo economico per l’acquisto di protesi oncologiche. Una battaglia che non si ferma e che ci vede anno per anno impegnati a finanziare questa misura che anzi va implementata per consentire la realizzazione della banca regionale dei capelli” – conclude Di Paola.

