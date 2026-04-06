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Fauna protetta, 23 esemplari di volatili sequestrati dai Carabinieri Forestali tra Palermo e Belmonte Mezzagno: 2 denunce

Redazione 3

Fauna protetta, 23 esemplari di volatili sequestrati dai Carabinieri Forestali tra Palermo e Belmonte Mezzagno: 2 denunce

Lun, 06/04/2026 - 08:51

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Ventitré esemplari di avifauna selvatica protetta sono stati sequestrati dai Carabinieri Forestali tra Palermo e Belmonte Mezzagno. Denunciate due persone, un uomo di 63 anni residente nel capoluogo e un 38enne originario del comune alle porte della città. I controlli hanno permesso di accertare la presenza di diversi uccelli appartenenti a specie protette detenuti senza anelli identificativi e senza documentazione sulla provenienza. In particolare sono stati trovati 21 cardellini e 2 lucherini, specie tutelate dalla normativa nazionale ed europea. Gli uccelli sono stati rimessi in libertà in aree ritenute idonee. Nei primi tre mesi del 2026, secondo i dati forniti dai Carabinieri Forestali, per lo stesso motivo, sono state denunciate 11 persone e sequestrati oltre 125 esemplari di fauna selvatica poi reintrodotti in natura. (ITALPRESS).

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