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Ex direttore Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

AdnKronos

Ex direttore Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

Mar, 28/04/2026 - 23:01

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(Adnkronos) – L'ex direttore dell'FBI James Comey è accusato per "minaccia alla vita" del presidente Usa Donald Trump. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia ad interim, Todd Blanche. Su Comey pendono due capi d'accusa, di cui uno per "minaccia alla vita e all'integrità fisica del presidente degli Stati Uniti", formulati da una giuria della Carolina del Nord, ha precisato Blanche durante una conferenza stampa al ministero della Giustizia. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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