Da adeguato riposo a sfide per la mente, i 10 comportamenti per prevenire le demenze

Sono 10 i comportamenti e le abitudini di vita che possono contribuire a mantenere il cervello giovane e sano, prevenendo o rallentando l’ Alzheimer anche in chi è portatore di fattori di importanti di rischio, come il gene Apoe. Il decalogo è contenuto nel rapporto annuale 2026 dell’associazione nazionale Usa per l’ Alzeheimer.

Il documento rivela – sulla base di un sondaggio appena condotto – che il 99% degli americani dà la stessa importanza alla salute cognitiva che a quella fisica. Ma solo il 9% della popolazione sa quali sono le attività benefiche per preservare memoria, capacità di ragionamento e varie funzioni neurologiche. Nel rapporto 2006, Kellyann Niotis, neurologa preventiva e docente a ‘Weill Cornell Medicinè ha osservato: “I geni non sono il destino, il morbo è il risultato di molti fattori integrati, non solo ereditari. Ecco perchè è importante non sottostimare l’impatto di interventi sugli stili di vita da attuare il più presto possibile”.

Ecco, secondo l’ Alzheimer association, i 10 piu’ importanti: Sfidare la mente con sempre nuovi compiti. Seguire classi di studio strutturate. Fare movimento. Proteggere la testa da possibili incidenti. Tenere la pressione sotto controllo. Gestire attentamente il diabete. Mangiare correttamente. Non ingrassare. Dormire bene Uno studio Usa aveva osservato in un gruppo di individui con un rischio genetico di demenza, sottoposti a intensivi training per l’adozione di questi nuovi comportamenti, miglioramenti cognitivi tali da dimostrare due anni in meno rispetto alla reale età anagrafica