Massimo Barbagallo nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria dell’ospedale Umberto di Siracusa

Massimo Barbagallo è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria dell’ospedale Umberto di Siracusa. La sua nomina completa il quadro dei conferimenti degli incarichi di direttori dei reparti di Pediatria negli ospedali della provincia, dopo quelli di Avola-Noto e Lentini. Barbagallo ha conseguito la specializzazione in Pediatria e il dottorato di ricerca in Scienze pediatriche al Policlinico di Catania. Il suo percorso professionale si è sviluppato attraverso incarichi di dirigente medico nei presidi ospedalieri di Caltagirone e Ragusa, per poi proseguire negli ultimi tredici anni all’ARNAS Garibaldi di Catania, dove ha maturato esperienza nella gestione delle emergenze e urgenze pediatriche. Specialista in Allergologia pediatrica, Barbagallo ha ricoperto il ruolo di segretario nazionale della Società Italiana di Pediatria (SIP) e attualmente riveste la carica di presidente nazionale della Società Italiana di Pediatria Ospedaliera (SIPO). Nel formulare l’augurio di buon lavoro, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci, evidenzia come l’individuazione di elevate competenze cliniche e gestionali sia funzionale al potenziamento dei servizi pediatrici e alla garanzia di una rete ospedaliera provinciale efficiente e integrata. “Accolgo l’incarico – dichiara Massimo Barbagallo – con l’impegno di potenziare l’offerta assistenziale dell’Umberto I, puntando a fornire risposte di salute tempestive e competenti. L’attività del reparto sarà orientata all’integrazione delle moderne evidenze scientifiche con la cura del bambino, con l’obiettivo di rendere l’unità operativa un punto di riferimento solido per la salute della popolazione pediatrica e per le famiglie della comunità siracusana”. (ITALPRESS).