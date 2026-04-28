Frana Niscemi: demolizioni e ristori, “entro 2027 conclusione”

“La prima cosa da fare e’ acquisire al patrimonio comunale gli immobili da demolire per poter fare in modo che i cittadini possano avere i ristori perche’ altrimenti corriamo il rischio di fare come e’ successo trent’anni fa. Il piano demolizioni e’ a carico della struttura commissariale. Tutto deve concludersi entro il 31 dicembre 2027”.

E’ quanto ha affermato il capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, oggi a Niscemi per prendere parte a una riunione operativa “Per quanto riguarda le opere idrauliche da eseguire, e cioe’ sottrarre l’acqua dal corpo di frana, bisogna regimare il torrente Benefizio, separare le acque bianche dalle nere – ha aggiunto Ciciliano – e realizzare dei pozzi che servono per spostare l’acqua e ricondurla all’interno delle opere idrauliche che saranno realizzate”.