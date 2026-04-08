Controlli dei Carabinieri nel Palermitano, 7 denunce per guida senza patente

Sette persone, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, sono state denunciate da carabinieri, tra Termini Imerese e Trabia, per aver condotto veicoli senza aver mai conseguito la patente di guida, con la contestazione della recidiva nel biennio. Durante la stessa attività di controllo, militari dell’Arma hanno acnhe denunciato tre automobilisti, di età compresa tra i 18 e 25 anni, poiché sorpresi alla guida in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di alcolici o sostanze psicotrope. (ANSA).