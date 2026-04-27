Dimore Storiche Italiane: il 24 maggio le dimore storiche aprono in Sicilia; ecco l’elenco delle dimore storiche visitabili

Domenica 24 maggio ADSI Sicilia celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori. Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali.

Il tema della Giornata Nazionale 2026 “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” richiama in particolare la responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato: beni culturali che sono espressione delle radici più profonde dell’identità italiana e che continuano a generare valore culturale, sociale ed economico, da proteggere e tramandare per le nuove generazioni.

Nell’occasione ADSI Sicilia aprirà ai visitatori alcune dimore storiche, con tour gratuiti di palazzi, ville e residenze private, consentendo al pubblico di scoprire spazi, storie e tradizioni di questi luoghi, grazie al supporto della rete dei Soci dell’Associazione.

Di seguito l’elenco delle dimore storiche che apriranno al pubblico in Sicilia, domenica 24 maggio, disponibile e costantemente aggiornato anche sul sito https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/gn-sicilia/

Villa Vittoria Contrada Bertolino, Menfi (AG)

Parco Paternò del Toscano, Sant’Agata li Battiati (CT)

Etna Urban Winery, San Gregorio di Catania (CT)

Villa Fegotto, Chiaramonte Gulfi (RG)

Palazzo Arezzo di Donnafugata, Ragusa (RG)

Palazzo Antoci, Ragusa (RG)

Palazzo Matarazzo, Carlentini (SR)

Palazzo Sortino Trono (Visita solo per giorno 24 Maggio), Ragusa Ibla (RG)

Castello del Solacium, Siracusa (SR)

Tonnara Foderà di Magazzinazzi, Alcamo Marina (TP)

L’Associazione Dimore Storiche Italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.