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ARS, governo e maggioranza assenti: nuova seduta a vuoto. Insorge M5S: “È ora di andare a casa”

Redazione 1

ARS, governo e maggioranza assenti: nuova seduta a vuoto. Insorge M5S: “È ora di andare a casa”

Mer, 08/04/2026 - 17:13

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L’ennesima seduta a vuoto dell’ARS per l’assenza del governo e della maggioranza ha suscitato la dura presa di posizione dei deputati del M5S. Sunseri, Marano, Gilistro, Adorno, Campo e Schillaci, hanno sottolineato la totale incapacità di un governo “che ormai deve solo andare a casa” di dare qualsiasi risposta ai siciliani.

“Quanto tempo – ha detto Sunseri – pensano di poter galleggiare? Per quanti altri mesi pensano di potersi guadagnare lo stipendio senza portare un disegno di legge in Aula? Sono mesi che non approviamo nulla”.

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