Andrea Di Caro vince alla Coppa della Consuma: il 23enne nisseno, due volte tricolore, ha siglato il suo 1° successo stagionale in Toscana

La stagione agonistica di Andrea Di Caro si è aperta in modo proficuo con la vittoria tra le Sport Car motori moto e il quarto posto assoluto alla Coppa della Consuma, gara del Campionato Italiano Velocità Montagna alle porte di Firenze.

Il due volte campione tricolore, oggi in forza alla Best Lap, ha affrontato il fine settimana con un obiettivo ben definito: raccogliere dati e sviluppare il lavoro tecnico sulla nuova Nova Proto NP03 Aprilia in prospettiva della stagione 2026. L’appuntamento toscano ha rappresentato quindi un banco di prova particolarmente significativo, concluso con uno squillante successo, seguito a un proficuo lavoro del due volte campione italiano e dell’intero team Faggioli.

Determinante si è rivelata anche la conoscenza del tracciato, già affrontato nel 2025, che ha consentito a Di Caro di ottimizzare il lavoro sin dalle ricognizioni. Il pilota ha gestito ogni fase con estrema precisione e accortezza, raccogliendo tutte le informazioni utili per sé e per il lavoro della squadra.

In gara, Di Caro ha mantenuto un approccio lucido e metodico, concretizzando quanto svolto con il successo di categoria e sfiorando il podio assoluto, risultato che conferma il potenziale del giovane nisseno e della nuova vettura.

«Abbiamo svolto con precisione tutto il lavoro che ci eravamo prefissi – afferma Di Caro – Sono grato a Simone per i continui confronti, decisamente utili, e a tutto il team che ha seguito ogni fase del weekend con assoluta precisione e professionalità. Il tracciato è davvero esaltante e abbiamo potuto testare appieno tutte le regolazioni svolte. È arrivato un risultato bellissimo che ci proietta adesso con piena fiducia verso il Campionato Italiano Supersalita, che inizierà in Valcamonica nel weekend del 17 maggio. È un onore far parte di una squadra tecnica ed essere affiancato da partner di prestigio, prendendo il via alla terza stagione della massima serie tricolore».