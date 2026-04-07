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Agricoltura, pubblicate le graduatorie provvisorie di due bandi da 98 milioni. Sammartino: «Da governo Schifani grande opportunità per i giovani produttori»

Redazione 1

Agricoltura, pubblicate le graduatorie provvisorie di due bandi da 98 milioni. Sammartino: «Da governo Schifani grande opportunità per i giovani produttori»

Mar, 07/04/2026 - 19:13

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Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai bandi dell’Intervento Sre01 “Insediamento giovani agricoltori” e Sre02 “Insediamento nuovi agricoltori” del complemento per lo sviluppo rurale della Regione Siciliana al Piano strategico Pac 2023-2027. La dotazione finanziaria dei bandi è rispettivamente di 78 milioni e 20 milioni di euro. L’obiettivo è offrire un sostegno economico che favorisca le fasi iniziali della nuova attività imprenditoriale.  

«Una grande opportunità a quanti, soprattutto giovani, desiderano realizzare un nuovo modo di fare agricoltura, più moderno e di qualità. Un intervento finanziario consistente che il governo Schifani ha attivato per un settore che, sempre più, dovrà confrontarsi con le nuove sfide legate ai cambiamenti ambientali, economici e sociali e con un mercato sempre più competitivo e aperto a nuovi concorrenti». Lo dice l’assessore all’agricoltura, Luca Sammartino.

L’intervento Sr01 è rivolto ai giovani imprenditori, di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti; quello per i nuovi agricoltori, è rivolto a soggetti di età compresa tra i 41 e i 61 anni non compiuti, che intendano insediarsi per la prima volta in agricoltura apportando al settore idee imprenditoriali innovative. 


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