Tasmania, aeroporto: nello scaffale dei giocattoli c’è un opossum “vero”

Un peluche a dir poco “realistico” è stato avvistato nello scaffale di un negozio di souvenir dell’aeroporto di Hobart, capitale dello stato insulare della Tasmania, in Australia. Una passeggera che stava filmando i giocattoli si è accorta della presenza di un piccolo opossum dalla coda a spazzola, in carne e ossa, che si era quasi “mimetizzato” tra gli altri pupazzi.

Il filmato, divenuto virale sui social, mostra il dolce marsupiale che con sguardo vispo sbircia i movimenti dei turisti che si aggirano nel negozio di souvenir. Liam Bloomfield, il responsabile del punto vendita, ha raccontato ai media locali la reazione entusiasta di clienti e dipendenti: “Una passeggera lo ha segnalato al membro del personale di turno, che in quel momento non riusciva a credere alle sue orecchie. Poi mi ha chiamato in direzione.

Sul posto è intervenuto il personale dell’aeroporto, con l’opossum che è rimasto tranquillo mentre veniva scortato fuori dal terminal. Come spiegato da Bloomfield, il personale del negozio ha deciso di dare un nome al marsupiale: “Avremo un piccolo santuario dedicato all’opossum. Ci sarà una bella foto; una volta che gli avremo dato un nome, metteremo un bel cartello davanti al negozio per assicurarci che non venga dimenticato”. Gli opossum dalla coda a spazzola sono una delle cinque specie di opossum presenti in Tasmania e sono notturni, sebbene siano noti per la loro elevata capacità di adattamento a una varietà di ambienti naturali e antropizzati.

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Australia, nello scaffale dei giocattoli c’è un opossum (vero)

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