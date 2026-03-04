Salute

Sondaggio Noto per ‘Porta a porta’: FdI al 29,5%, PD al 21,5% e M5s al 12,5%, FN al 3%

Redazione

Mer, 04/03/2026 - 18:17

Nella seconda rilevazione dell’Istituto Noto la lista Futuro nazionale di Vannacci si collocherebbe al 3%, stabile rispetto al 12 febbraio scorso. Fratelli d’Italia, invece, perde mezzo punto (-0,5%) ed è al 29,5%, seguito dal Pd al 21,5% che cala di un punto percentuale (-1%). Stabile il Movimento 5 Stelle al 12,5%. Stabili anche Forza Italia al 9% e la Lega al 7%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,5% e guadagna lo 0,5%.

Stabili anche Azione al 3,5% e Italia viva al 2,5%. Stabili, infine, +Europa all’1%, Noi moderati all’1,5% e l’Udc allo 0,5%. In generale, il centrodestra è al 47,5% e perde lo 0,5%%, come il campo largo che è al 44% e cala anch’esso di mezzo punto(-0,5%)

