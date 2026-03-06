Serradifalco, dal Referndum all’analisi delle attività al centro dell’assemblea del PD

In data 28 febbraio 2026 si è svolta, presso la sede del Circolo di Serradifalco, l’assemblea degli iscritti del Partito Democratico con all’ordine del giorno il Referendum sulla riforma della giustizia previsto per i giorni 22 e 23 marzo 2026 e la situazione politica locale in vista delle prossime elezioni amministrative. Per quanto riguarda il Referendum, l’assemblea ha ribadito con convinzione il proprio sostegno alle ragioni del NO. È stato evidenziato come la riforma proposta non affronti in maniera strutturale i problemi della giustizia in Italia, ma rischi piuttosto di alterare equilibri costituzionali delicati, aprendo la strada a un maggiore controllo politico sulla magistratura. Nelle prossime settimane il Circolo promuoverà momenti di confronto pubblico per informare i cittadini e spiegare le ragioni di questa posizione, nel segno della partecipazione e della difesa dei principi costituzionali. La discussione è poi proseguita con un’analisi del lavoro svolto in questi anni. Il Partito Democratico di Serradifalco ha mantenuto una chiara identità politica, assumendo quando necessario posizioni autonome e coraggiose, ma sempre con senso di responsabilità istituzionale rimanendo leali al mandato ricevuto dagli elettori e coerenti con il progetto amministrativo condiviso. Riteniamo che il bilancio dell’amministrazione Burgio sia quello di un’esperienza positiva per la nostra comunità, anche grazie al contributo determinante del Partito Democratico: idee, lavoro amministrativo, capacità di proposta, ascolto e presenza costante sui problemi reali del paese. Il nostro impegno si è espresso in modo significativo anche in Consiglio comunale, dall’approvazione dei bilanci, fondamentali per garantire stabilità e programmazione, ai regolamenti comunali che hanno migliorato l’organizzazione dell’ente e la qualità dei servizi, tra cui quello per l’istituzione del gruppo comunale di protezione civile e quello sulla democrazia partecipata. Determinante è stata la collaborazione per l’approvazione del Piano Regolatore Generale, strumento essenziale per uno sviluppo urbano ordinato e sostenibile, così come il sostegno alla procedura di stabilizzazione del personale ASU, a tutela dei lavoratori e della continuità occupazionale. Dalla raccolta differenziata all’innovazione digitale, dalla tutela del territorio alla battaglia contro la realizzazione dell’impianto di Tmb con annessa discarica di Contrada Martino, dall’attenzione ai diritti delle persone con disabilità fino all’impegno sulle problematiche sanitarie locali, il Partito Democratico ha avuto un ruolo centrale e riconoscibile, contribuendo concretamente alla crescita di Serradifalco. Il Partito Democratico di Serradifalco è oggi una squadra solida e coesa, che negli anni ha consolidato competenze amministrative, radicamento nel territorio e capacità di proposta, aprendosi al contributo di nuove energie e al coinvolgimento delle giovani generazioni. Tra le priorità per i prossimi anni vi è la valorizzazione della Riserva Naturale Orientata Lago Soprano, oggi in gestione alla Provincia. Il lavoro per ottenere la gestione della regia trazzera Serradifalco Mussomeli rappresenta il primo passo concreto per collegare il paese alla riserva e renderla realmente fruibile, trasformandola in un volano di sviluppo sostenibile. Accanto a questo, intendiamo sostenere la zona artigianale di contrada Banduto, rilanciare la zona industriale di contrada Grottadacqua, investire nella riqualificazione del centro storico e puntare sulla cultura, a partire dalla tradizione musicale locale, come leva strategica di crescita economica e sociale. Guardando alle prossime elezioni amministrative, riteniamo che la continuità possa rappresentare un valore, a condizione che vi sia pari dignità politica e pieno riconoscimento del ruolo svolto dal Partito Democratico. E’ si necessario costruire percorsi civici per amministrare con concretezza e mettere Serradifalco al primo posto ma questo non può significare rinunciare alla nostra identità o accettare condizioni al ribasso. Con il patrimonio di esperienza maturato, con una classe dirigente preparata e con una visione chiara di sviluppo, il Partito Democratico di Serradifalco si presenta alle prossime sfide con senso di responsabilità e spirito di servizio, pronto a mettere in campo le migliori energie per guidare, con serietà e competenza, la crescita della nostra comunità.