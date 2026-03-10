Salute

Sanità nel vallone, potenziamento organico al “M.I.Longo”. Apprezzamenti e auspici sindaco Giuseppe Catania a seguito nota della Direzione Generale ASP Caltanissetta

Carmelo Barba

MUSSOMELI – “In merito alla nota diffusa dalla Direzione Generale dell’ASP di Caltanissetta riguardante il potenziamento dell’organico del Presidio Ospedaliero di Mussomeli  – scrive il sindaco Giuseppe Catania – accolgo con grande favore e soddisfazione le precisazioni fornite. È motivo di particolare apprezzamento, da parte mia, venire a conoscenza che le nuove assunzioni, così come immagino gli incarichi di coordinamento e i trasferimenti di personale sanitario e parasanitario siano il risultato di una programmazione attenta, fondata su valutazioni tecniche e amministrative e soprattutto libera da qualsiasi condizionamento o appartenenza politica. Si tratta di un principio che ritengo fondamentale per garantire una sanità pubblica efficiente, credibile e realmente orientata al bene dei cittadini. Sposo pienamente questa che dovrebbe essere, in ogni presidio, la corretta modalità di gestione e condivido l’impostazione secondo cui il rafforzamento dei servizi sanitari debba rispondere esclusivamente al reale fabbisogno del territorio e al diritto alla salute della comunità. La chiarezza sui ruoli e sulle competenze istituzionali è infatti un elemento essenziale per mantenere e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario”. “L’obiettivo comune – aggiunge il sindaco Catania – deve rimanere quello di migliorare costantemente la qualità dell’assistenza sanitaria, sostenendo ogni iniziativa che contribuisca a rendere i presidi ospedalieri sempre più efficienti, attrattivi per i professionisti e capaci di rispondere alle esigenze del territorio. Accolgo quindi positivamente quanto dichiarato dalla Direzione Generale e auspico che il percorso di potenziamento del presidio ospedaliero e del distretto sanitario di Mussomeli possa proseguire con continuità e determinazione, nell’interesse esclusivo dei cittadini e della sanità pubblica del territorio”. “ In quest’ultima direzione – conclude Catania –  la nostra comunità attende che si proceda con il potenziamento del reparto di chirurgia, con l’avvio dell’ambulatorio di gastroenterologia, con l’assunzione di una ulteriore dirigente medico di medicina interna e con la pubblicazione degli avvisi per l’assegnazione delle ore agli specialisti mancanti presso il poliambulatorio del Distretto di Mussomeli”. 

