San Cataldo. Gran successo per il dépliant sulla Settimana Santa realizzato dalla Pro Loco

SAN CATALDO. La Settimana Santa a portata di mano. E’ il titolo di un dépliant che è stato realizzato dalla Pro Loco. “Siamo felici – ha annunciato la Pro Loco sancataldese – di annunciare che sono in distribuzione numerose copie del nuovo dépliant ufficiale della Settimana Santa. Vademecum essenziale per non perdere nessuno dei riti e delle tradizioni che rendono unico il nostro territorio”.

Il programma completo sarà distribuito a San Cataldo, Caltanissetta e in tutta la provincia. Se ancora non è stato possibile avere la propria copia è possibile cliccare su: www.prolocosancataldo.it.

