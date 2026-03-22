San Cataldo, dalla cultura alla musica: le iniziative di Incontriamoci in Biblioteca, TraccePerLaMeta, Classica e Dintorni

Grande attivismo di Incontriamoci in Biblioteca, TraccePerLaMeta, Classica e Dintorni. Le Associazioni Ianciano una serie di proposte culturali e artistiche al territorio, variando dalla prevenzione e cura sanitaria, alla cultura e alla musica. Tutte le iniziative previste si svolgeranno in sala Borsellino Il presidente di Incontriamoci in Biblioteca, Gianfranco Cammarata: “Abbiamo appena concluso il nostro mensile incontro di lettura e già siamo pronti per altri tre appuntamenti molto importanti per la nostra gente. Partiamo giorno 24 con un incontro su varie patologie mediche, durante il quale i nostri amici specialisti discuteranno con i presenti, dando tutte le indicazioni per la prevenzione e la cura. Relazioneranno il dr. Cristoforo Costanzo, chirurgo vascolare e urologo e il dr. Angelo Mililli, cardiologo. Giorno 25 continueremo con il Dantedì, una serata dedicata al sommo poeta, realizzata insieme alla Dante Alighieri di Caltanissetta e la sua componente giovanile. La pianista Eliana Mongiovì, guidata dal maestro MIchele Petitto, proporrà musiche di LIszt (Après une lecture du Dante), note che saranno commentate da passi del padre della lingua italiana letti da Luigi Bartolomeo, Elio Cirrito, Nadine Micu Galiano, E;liana Miraglia, Marisa Sedita ed Enza Spagnolo. Concluderemo giorno 31, con un autentico regalo pasquale, ripetendo quanto fatto nel periodo natalizio. Un grande concerto, con una stella del firmamento musicale che arriva direttamente da Berlino: il giovanissimo Leonardo Enna, prodigioso violinista, capace di commuovere e stupire ogni ascoltatore. Riteniamo – conclude Gianfranco Cammarata – che questa sia la migliore risposta da dare ai tristi giorni delle guerre e delle enormi difficoltà economiche delle nostre popolazioni.”