Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, il 25 marzo al via l’8° Torneo interno

Mercoledì 25 marzo 2026 prenderà il via l’8° Torneo interno di Risiko da Torneo organizzato dal RCU (Risiko Club Ufficiale) “Il Pifferaio” di San Cataldo, che accompagnerà i giocatori fino al prossimo 13 maggio quando è prevista la serata della Finale che proclamerà il vincitore. Sono aperte già da oggi le iscrizioni con varie modalità di comunicazione della propria presenza. Ci si potrà iscrivere per chi è già iscritto al Club attraverso il canale whatsapp dedicato, oppure attraverso i vari social del Club nel quale sarà pubblicata la locandina e il regolamento del Torneo, oppure contattando telefonicamente o tramite messaggi i referenti del Club. Le serate di gioco si svolgeranno presso gli accoglienti e luminosi locali della “Nuova Locanda” – Pifferaio Magico – di San Cataldo, dove già alle 20.30 ci si ritroverà ad ogni turno di gioco per le iscrizioni e i momenti conviviali attorno ad una buona pizza o ad un buon hamburger, usufruendo del menu’ in convenzione con il Club. Dalle ore 21.30 inizieranno le partite con la modalità Risiko da Torneo e quindi con un tempo limitato a circa due ore di gioco dal momento dello start. Molte le novità in questo 8° Torneo.

Dopo il 7° torneo denominato “Ciak..si gira”, tema cinematografico che illustra la nuova stagione di Risiko 2026, anche l’8° Torneo prende il nome da un noto film degli anni 70, “l’ultima neve di Primavera”, con la variante del gioco del Risiko “L’ultima sdadata di Primavera”. La sdadata è un termine tecnico di questo tipo di partite che identifica la modalità tipica con la quale finisce una partita dopo circa due ore di gioco. Al termine della finale del 13 maggio, inoltre, al termine della sfida nella quale si ritroveranno 4 finalisti, oltre ai premi per il vincitore e per gli altri finalisti, è previsto un premio speciale per il giocatore iscritto al Club che si sarà posizionato più in alto di tutti gli altri iscritti. Questo premio speciale non è altro che una wild card per partecipare alla finale del 10° campionato regionale individuale di Risiko, che si svolgerà verso fine anno nella città di Siracusa. E’ previsto anche un altro premio speciale riservato al giocatore o ai giocatori, iscritti o non iscritti al Club, che si posizionerà o si posizioneranno primi in classifica al termine della fase di qualificazione che comprende 6 turni di gioco comprensivi di un turno obbligatorio di scarto del peggior risultato anche se fosse un’assenza. Al termine della fase di qualificazione inizierà poi la fase delle semifinali, con un numero di partecipanti variabile a seconda del numero totale di giocatori iscritti al Torneo. In attesa dell’inizio del nuovo Torneo, i Piffeai si sono tenuti in allenamento con due serate di amichevoli classificate, organizzate l’11 marzo presso la Nuova Locanda di San Cataldo e il 18 marzo presso il Why Not Pub di Serradifaco. Ad oggi 15 giocatori sono inseriti nella classifica di questo speciale campionato semestrale, e ad ogni fine Torneo per il primo in classifica tra i giocatori che concorrono al “Campionato Coppa” verrà assegnato un premio. Le amichevoli sono anche un modo per imparare sempre nuove strategie di questo bellissimo gioco di società, con un pizzico di competizione che accontenta anche il lato sportivo. Per chiunque volesse già da oggi iscriversi al nuovo Torneo e possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.