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Referendum Giustizia 2026: la Vittoria del No

Redazione

Referendum Giustizia 2026: la Vittoria del No

Lun, 23/03/2026 - 16:19

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*ORE 16.18. Il No al 54,54%, il Sì al 45,46%. Questa la situazione degli scrutini del REFERENDUM sulla riforma della giustizia, quando sul sito Eligendo del Viminale sono disponibili i dati di 32.478 sezioni su 61.533

Appare ormai inevitabile la vittoria del No mentre è ancora in corso il conteggio dei voti ma con un indirizzo chiaro ed un margine difficilmente colmabile da parte del Sì. Secondo i dati che si stanno “consolidando” dalle consultazioni di marzo 2026, la riforma che prevedeva la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è stata bocciata dagli elettori.

  • Il Risultato: Il No vincerà con circa il 54-56% delle preferenze.
  • Affluenza Record: A differenza dei fallimentari referendum abrogativi del 2022, questa volta l’affluenza è stata insolitamente alta per una consultazione sulla giustizia, attestandosi intorno al 58,5%.
  • Cosa Succede Ora: Trattandosi di un referendum confermativo, non era previsto un quorum. La vittoria del No sancisce il rigetto definitivo della riforma: l’assetto della magistratura resta quello attuale, senza la creazione di due Consigli Superiori (CSM) distinti.

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