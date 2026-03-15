Salute

Prelievo di cornee da un paziente di 74 anni all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano

Redazione 3

Prelievo di cornee da un paziente di 74 anni all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano

Dom, 15/03/2026 - 11:02

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Un prelievo di cornee è stato effettuato su un uomo di 74 anni che era ricoverato nell’Unità di Rianimazione dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Dopo l’accertamento del decesso dell’uomo, il coordinamento locale procurament organi e tessuti dell’Asp Trapani ha attivato la procedura che ha visto impegnati i medici dell’Unità di Rianimazione e del Centro regionale trapianti. Il prelievo è stato possibile grazie alla disponibilità dei familiari del paziente deceduto e all’impegno dell’équipe medica e del personale infermieristico e di supporto che ha seguito tutte le procedure previste per garantire sicurezza e rispetto, dice l’Asp trapanese. Le cornee prelevate saranno affidate alla banca degli occhi. (ANSA).

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