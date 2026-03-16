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Oscar 2026, ‘Una battaglia dopo l’altra’ è il Miglior film: tutti i premi e i vincitori

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Oscar 2026, ‘Una battaglia dopo l’altra’ è il Miglior film: tutti i premi e i vincitori

Lun, 16/03/2026 - 03:56

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(Adnkronos) – 'Una battaglia dopo l'altra' è il Miglior film agli Oscar 2026 e si porta a casa anche gli altri premi principali: Miglior regia, Miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista. Gli altri premi per la recitazione vanno a Michael B. Jordan per 'I peccatori' (Migliore attore protagonista), Jessie Buckley per 'Hamnet – Nel nome del figlio' (Miglior attrice protagonista) e Amy Madigan per 'Weapons' (Migliore attrice non protagonista). Ecco l'elenco completo dei vincitori:  
Miglior film
 Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another), prodotto da Paul Thomas Anderson, Sara Murphy e Adam Somner 

Miglior regia
 Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another) 

Miglior attore protagonista
 Michael B. Jordan – I peccatori (Sinners) 

Miglior attrice protagonista
 Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio (Hamnet) 

Miglior attore non protagonista
 Sean Penn – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another) 

Miglior attrice non protagonista
 Amy Madigan – Weapons 

Miglior sceneggiatura non originale
 Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another) 

Miglior sceneggiatura originale
 Ryan Coogler – I peccatori (Sinners) 

Miglior film internazionale
 Sentimental Value (Affeksjonsverdi), regia di Joachim Trier (Norvegia) 

Miglior film d'animazione
 KPop Demon Hunters, regia di Maggie Kang e Chris Appelhans 

Miglior casting
 Cassandra Kulukundis – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another) 

Miglior fotografia
 Autumn Durald Arkapaw – I peccatori (Sinners) 

Miglior scenografia
 Tamara Deverell (scenografia) e Shane Vieau (arredamento) – Frankenstein 
Migliori costumi
 Kate Hawley – Frankenstein 

Migliori trucco e acconciatura
 Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey – Frankenstein 

Migliori effetti visivi
 Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett – Avatar – Fuoco e cenere (Avatar: Fire and Ash) 
Miglior montaggio
 Andy Jurgensen – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another) 

Miglior sonoro
 Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo e Juan Peralta – F1 – Il film (F1) 

Miglior colonna sonora originale
 Ludwig Göransson – I peccatori (Sinners) 

Miglior canzone originale
 Golden (testo e musica: Ejae, Mark Sonnenblick, 24, Nam Hee-dong, Lee Yu-han, Joong Gyu-kwak e Teddy Park) – KPop Demon Hunters  
Miglior documentario
 Mr Nobody Against Putin, regia di David Borenstein 

Miglior cortometraggio documentario
 All the Empty Rooms, regia di Joshua Seftel e Conall Jones 

Miglior cortometraggio (ex aequo)
 The Singers, regia di Sam A. Davis and Jack Piatt Two People Exchanging Saliva, regia di Alexandre Singh e Natalie Musteata 

Miglior cortometraggio d'animazione
 La jeune fille qui pleurait des perles, regia di Chris Lavis e Maciek Szczerbowski   
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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