Operazione “Drug parking” nel Ragusano, la droga arrivava con corrieri dalla Calabria

Arrivavano dalla Calabria gli ingenti quantitativi di cocaina e marijuana che un’organizzazione vendeva nelle piazze di spaccio di Cosimo e Vittoria. E’ quanto emerge dall’operazione ‘Drug parking’ della squadra mobile della Questura di Ragusa, coordinata dalla Dda di Catania, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dieci indagati: otto condotti in carcere e due posti agli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso, il gruppo criminale si riforniva di droga nella provincia di Vibo Valentia utilizzando corrieri incaricati di consegnare la sostanza stupefacente in aree periferiche e parcheggi di esercizi commerciali, accuratamente scelti per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordina.

Al vertice dell’organizzazione ci sarebbe una persona che veniva chiamato “il professore”. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 16 chilogrammi di cocaina e arrestati alcuni corrieri. Il volume d’affari illecito è stato stimato dagli investigatori in circa 2 milioni di euro, proventi utilizzati, secondo la Dda di Catania, per il sostentamento degli associati e il mantenimento dell’organizzazione. (ANSA).