Omicidio nel Siracusano, 46enne fermato dalla polizia

La polizia di Siracusa ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 46enne, ritenuto responsabile dell’omicidio di un operaio di 55 anni, deceduto la sera del 27 febbraio nella propria abitazione a Priolo Gargallo, nel Siracusano. Il Gip ha gia’ convalidato il fermo, applicando la misura della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento e’ stato emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa al termine delle prime attivita’ investigative condotte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Priolo Gargallo.

Determinanti, ai fini dell’individuazione dell’indagato, sarebbero state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che avrebbero consentito agli investigatori, coordinati dalla Procura, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Secondo quanto ricostruito, la sera del 26 febbraio, al culmine di una discussione, il 46enne avrebbe colpito la vittima con calci e pugni, infierendo mentre l’uomo era a terra. Il 55enne, nell’immediatezza dei fatti, non avrebbe richiesto cure mediche. Il giorno successivo avrebbe accusato un malore, decedendo prima del trasporto in ospedale. Il medico legale intervenuto per un primo esame avrebbe ricondotto il decesso alle percosse subite il giorno precedente. La procura ha disposto il fermo anche in considerazione del tentativo dell’indagato di sottrarsi alle ricerche della polizia giudiziaria. (AGI)