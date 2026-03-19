Omicidio e soppressione di cadavere a Catania, il Procuratore Curcio: “Arresti sono risposta dello Stato”

“Lo scenario che noi abbiamo ricostruito è quello di un pestaggio violentissimo seguito da un colpo di grazia con la pistola alla nuca della vittima. Questa operazione è una risposta immediata dello Stato”. Lo ha detto il procuratore di Catania, Francesco Curcio, sull’arresto di due persone, da parte dei carabinieri, nell’ambito di un’inchiesta della Procura del capoluogo etneo su un omicidio commesso nel gennaio scorso scaturito per dissidi in materia di droga.

“Abbiamo indizi – ha aggiunto – per ritenere che oltre ai due arrestati vi siano altri complici che intendiamo portare davanti alla corte d’Assise e quindi faremo il possibile per acquisire ulteriori elementi che ce lo consentano”. (ANSA).