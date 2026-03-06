Niscemi, Anna Luisa Carra(Corte dei conti): “Vicini alla comunità, dalle Istituzioni apprezzabile celerità”

Si è aperta con un pensiero alla comunità di Niscemi colpita da una devastante frana e a quelle flagellate dal ciclone Harry la relazione della presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, Anna Luisa Carra, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile in corso al Complesso monumentale dello Steri, a Palermo, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, del sindaco e del prefetto di Palermo, Roberto Lagalla e Massimo Mariani, e delle massime autorità militari e civili. “Oggi, in questa terra di Sicilia, non possono lasciarci indifferenti i recenti incresciosi accadimenti dovuti a catastrofi naturali che hanno interessato i cittadini del Comune di Niscemi e tutti quelli travolti dal ciclone che ha flagellato la costa orientale dell’Isola – dice -. Le immagini di un intero paese letteralmente sull’orlo del baratro ci stringono ai suoi abitanti, ai quali va il pensiero e la vicinanza nostra e di tutte le istituzioni che, invero, si sono mosse con apprezzabile celerità (sia a livello regionale, comunale e della Protezione civile) per sopperire alle necessità immediate dei cittadini che hanno perso oltre ai beni materiali un pezzo della propria vita e dei ricordi”. (Adnkronos)