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Napoli, donna morta carbonizzata in casa a Pozzuoli

AdnKronos

Napoli, donna morta carbonizzata in casa a Pozzuoli

Sab, 14/03/2026 - 17:02

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(Adnkronos) – Una donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Napoli. Secondo una prima versione, il marito era all'esterno dell'abitazione di via Cuma, località Licola a Pozzuoli, quando avrebbe visto le fiamme sprigionarsi in casa.  Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.  La versione dell'uomo è ora al vaglio degli inquirenti, ma non è esclusa l'ipotesi del drammatico incidente domestico. Indaga la Polizia di Stato. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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