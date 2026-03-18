Mafia, arrestato a Catania dalla Polizia un latitante del clan Mazzei

Arrestato a Catania dalla polizia un latitante del clan Mazzei. L’uomo, 57enne, è stato condannato in via definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati. L’uomo, dopo la sentenza di condanna che risale all’8 gennaio e che ha portato all’emissione di un ordine di carcerazione da parte della procura generale presso la Corte d’appello di Catania, si era reso irreperibile. La squadra mobile, con il supporto tecnologico del personale appartenente al Servizio centrale operativo, è riuscita ad individuare l’appartamento dove il fuggitivo si nascondeva, nella zona di Fiumefreddo. A questo punto i poliziotti hanno circondato lo stabile facendo poi irruzione all’interno della casa. L’uomo, che non ha opposto resistenza durante il blitz, è stato trovato in possesso di una patente di guida falsa e di carte di credito, sulle quali sono in corso accertamenti. Il 57enne si trova ora nel carcere di Catania Bicocca. La posizione del proprietario dell’immobile è al vaglio degli inquirenti. (Dire)