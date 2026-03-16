Lions Club Lentini, partecipazione e confronto alla conferenza su rifiuti e discariche

LENTINI – “La trasformazione dei rifiuti da materiale di scarto a risorsa è un pilastro fondamentale dell’economia circolare, volto a ridurre l’impatto ambientale e a generare valore”. Lo ha detto Arturo Vallone, dirigente generale del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana nel corso della conferenza dibattito che si è svolta nell’auditorium “Emanuele Ferraro” dell’Istituto comprensivo “Guglielmo Marconi” sul tema “Rifiuti & discariche: risorsa o problema”. Successo della conferenza Lions della Zona 19 su rifiuti e discariche: come trasformare le criticità in risorse per il territorio. L’iniziativa, di forte rilevanza civica e ambientale, è stata promossa dal Lions Club Lentini, presieduto da Maria Teresa Raudino, e organizzato dalla Zona 19 del Distretto Lions 108YB Sicilia, guidata da Rossella Marchese. La conferenza è stata inserita nell’area tematica distrettuale “Tutela del paesaggio e rispetto dell’ambiente”, sostenuta dal governatore Diego Taviano, e ha coinvolto i club Augusta Host, Priolo Gargallo e Floridia Val d’Anapo. La conferenza si è aperta con i saluti istituzionali della presidente del club di Lentini Maria Teresa Raudino, del sindaco di Lentini Rosario Lo Faro e di Carlentini Giuseppe Stefio, i quali hanno evidenziato l’importanza di un impegno congiunto sulle questioni ambientali del territorio. Successivamente sono intervenuti, oltre al dottor Arturo Vallone, dirigente generale del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana; Alessio Balestrieri, responsabile tecnico dell’Albo Gestori Ambientali; Giovanni Alga, delegato distrettuale per Ambiente, tutela coste, fiumi e mare; e Alfio Cristaudo, delegato per la tutela del paesaggio e il rispetto dell’ambiente. I lavori sono stati moderati dal giornalista Salvatore Di Salvo. Il confronto ha messo in evidenza le principali criticità del sistema rifiuti in Sicilia, tra cui discariche prossime alla saturazione, microdiscariche diffuse nelle aree rurali e periurbane, ritardi nella raccolta differenziata e carenze impiantistiche che hanno inciso sulla gestione complessiva. Nel corso del dibattito sono intervenuti tra gli altri la direttrice della Rivista distrettuale”Lions Sicilia” Mirella Furneri. Poi Francesco Moncada e Sebastiano Cosentino, facenti parte del gruppo di lavoro “Ambiente” del Lions Lentini composto da Vincenzo Rizzo, Francesco Ragazzi, Massimo Musumeci. È emerso come la regione abbia registrato una percentuale di raccolta differenziata ancora inferiore alla media nazionale, con forti differenze tra territori. Allo stesso tempo, sono state illustrate le opportunità legate a una gestione più moderna e sostenibile, basata su impianti di recupero, strategie di economia circolare, percorsi di educazione ambientale e un maggiore coinvolgimento delle comunità locali. Nel corso dell’incontro è stato ribadito il ruolo dei Lions nel promuovere iniziative di sensibilizzazione e nel sostenere buone pratiche ambientali, in linea con le direttive internazionali e distrettuali. La serata è stata arricchita dalla mostra dell’artista di patchwork Santina Bosco, che ha offerto un contributo culturale ispirato ai temi del riuso e della sostenibilità.